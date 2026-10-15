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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: الشعب لن ينسى تحديات المرحلة.. والرئيس يتحمل مسؤولية إعادة بناء الدولة

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري لا ينسى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، وما شهدته من حرب على الإرهاب، والدور الذي قامت به القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية وتطهير البلاد منها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي جزء من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن عملية إعادة بناء الدولة تطلبت ضغوطًا كبيرة، وتحمل المواطنون أعباء اقتصادية ومعيشية من أجل الحفاظ على الدولة واستقرارها.

وتابع أن التاريخ قد يظلم القادة أحيانًا، لأن الشعوب تحاسبهم على الأوجاع التي تعيشها، لكنه شدد على أن الشعب لا ينسى من تحمل المسؤولية خلال أصعب الفترات، مؤكدًا أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة، في ظل أطماع إقليمية وصراعات مشتعلة وتغيرات في الاقتصاد العالمي، إلى جانب التنافس على موارد المياه والطاقة.

وأشار بكري إلى أهمية الالتفاف حول الدولة في ظل هذه التحديات، معربًا عن ثقته في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الراهنة، ومؤكدًا أن الأجيال القادمة ستصدر حكمها على واحدة من أخطر المراحل في التاريخ المعاصر.

التحديات الإقليمية الراهنة

وأكد مصطفى بكري، أن تثبيت أسعار البنزين، جاء بتوجيهات من الرئيس، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الحفاظ على أمن مصر القومي واستقرارها يمثل أولوية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

مصطفى بكري الشعب المصري الدولة القوات المسلحة التنظيمات الإرهابية

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