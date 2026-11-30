شهدت مواجهة الكلاسيكو الهولندي بين فينورد وأياكس أمستردام أجواء استثنائية قبل انطلاق المباراة، بعدما خطفت جماهير فينورد الأنظار بتيفو تاريخي استعاد واحدة من أشهر اللقطات التي شهدتها مواجهات الفريقين، وكان بطلها النجم المصري السابق حسام غالي.

ورفعت جماهير فينورد تيفو ضخمًا في مدرجات ملعب «دي كويب»، حمل رسالة قوية إلى الغريم التقليدي أياكس، تحت عنوان «لا رحمة»، في مشهد عكس حجم المنافسة والعداء الرياضي الكبير بين قطبي الكرة الهولندية، وأشعل حماس الجماهير قبل صافرة البداية.

حسام غالي بطل التيفو التاريخي لجماهير فينورد

وجاء التيفو بصورة تجسد واقعة شهيرة للنجم المصري حسام غالي، لاعب فينورد السابق، خلال إحدى المواجهات السابقة أمام أياكس، حيث ظهر وهو يمسك برقبة زدينيك جريجيرا، مدافع الفريق المنافس، في لقطة تحولت إلى واحدة من أبرز الذكريات المرتبطة بتاريخ الكلاسيكو الهولندي.

واختارت جماهير فينورد استعادة هذه الواقعة تحديدًا، باعتبارها رمزًا للحماس والندية والقوة التي تميز مواجهات الفريقين، خاصة أن الصورة ارتبطت بمباراة تاريخية لا تزال حاضرة في ذاكرة أنصار النادي.

«لا رحمة» تشعل مدرجات ملعب دي كويب

وحمل التيفو عبارة «GEEN GENADE»، وهي جملة باللغة الهولندية تعني «لا رحمة»، في رسالة مباشرة تعبر عن رغبة جماهير فينورد في فرض أجواء الحماس والضغط على المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

وزادت الألعاب النارية وأدخنة الشماريخ من سخونة المشهد داخل المدرجات، حيث غطى الدخان الكثيف أجزاء من الملعب، ما تسبب في تأخير انطلاق المباراة لمدة وصلت إلى نحو 15 دقيقة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.

ذكرى اشتباك حسام غالي في كلاسيكو 2005

وتعود الواقعة التي استلهمت منها الجماهير تصميم التيفو إلى يوم 28 أغسطس 2005، عندما التقى فينورد مع أياكس في مواجهة شهدت اشتباكًا بين حسام غالي وزدينيك جريجيرا، بعدما أمسك اللاعب المصري برقبة مدافع أياكس، في مشهد أثار الكثير من الجدل وقتها.

وانتهت تلك المواجهة التاريخية بفوز فينورد على أياكس بنتيجة 2-1، لتظل اللقطة واحدة من المشاهد التي ارتبطت بتاريخ الصراع بين الناديين.

التعادل يحسم الكلاسيكو الهولندي

وعلى مستوى نتيجة المباراة، انتهى الكلاسيكو بين فينورد وأياكس أمستردام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعدما سبقت المواجهة أجواء جماهيرية مشتعلة وتيفو استثنائي أعاد اسم حسام غالي إلى واجهة الأحداث الكروية في هولندا.

وبذلك، لم تقتصر إثارة الكلاسيكو على أحداث المستطيل الأخضر، بل امتدت إلى المدرجات التي شهدت استعادة واحدة من أشهر لحظات تاريخ المواجهة، ليحظى النجم المصري السابق بتكريم جماهيري لافت من أنصار ناديه القديم