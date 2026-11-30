أصدرت الفنانة هدى الإتربي بيانًا رسميًا عبر "إنستجرام" بعنوان "رفض التشييء الجنسي للمرأة"، وجهته إلى 10 جهات، بينها المجلس القومي للمرأة، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

وقالت الإتربي إن جسد المرأة تحوّل إلى "موضوع عام ومادة للتعليقات والابتذال والتريند"، وإن الخطر لم يعد في التعليق المسيء نفسه، بل في تحوله إلى أمر عادي يتم تبريره على أنه "هزار أو حرية تعبير".

وطالبت في بيانها بـ 6 خطوات عملية: رفض التطبيع مع الإساءة الجنسية، مواجهة التشييء، تفعيل قنوات الشكاوى والبلاغات، المساءلة والحماية للمتضررات، إطلاق حملات توعية، وتحمل المنصات الإعلامية والرقمية مسؤوليتها.

واختتمت: "لا تكتفوا ببيانات التنديد.. نريد خطوات فعلية وملموسة، حتى لا تظل كرامة المرأة مجرد شعارات".