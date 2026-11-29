شارك الفنان محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو جمعه بمطرب المهرجانات حودة بندق، كشف من خلاله عن استعدادهما لطرح أغنية جديدة تجمعهما، وطلب من الجمهور تحديد الموعد الذي يفضلونه لطرحها.

وخيّر رمضان جمهوره بين استمرار أغنيته الأخيرة «أسمر وحلاوته سمارة» في صدارة اهتمامهم لأسبوع آخر، أو إطلاق الديو الجديد مع حودة بندق يوم الخميس المقبل، تاركًا لهم حسم الاختيار.

وعلق محمد رمضان على الفيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: «سيبلكم أسمر وحلاوته سمارة أسبوع كمان ولا أنزلكم أغنيتي مع حودة بندق يوم الخميس الجاي؟! أنا شخصيًا مش قادر أستنى وبسمعها من دلوقتي كتير».

أعمال محمد رمضان

على صعيد آخر، يشارك الفنان محمد رمضان فى ماراثون رمضان المقبل بمسلسل “عشماوي”.

«عشماوي" بطولة محمد رمضان،و باسم سمرة، وإسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وهناء الشوربجي، وسيرين عبدالنور ، وسارة التونسي ، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومحمد عبدالحافظ، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، وهو أب لثلاث بنات، يجد نفسه في مواجهة سلسلة من الأزمات والمواقف المعقدة، بعدما يُتهم أحد أفراد عائلته في قضية شائكة، لتتصاعد الأحداث في إطار درامي يتناول الصراعات العائلية والتطورات التي تفرضها الأزمة على أفراد الأسرة.