أكد إيان لوغان كونولا، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق في العدالة وتقرير المصير، مشددًا على أن التضامن مع الفلسطينيين يجب ألا يقتصر على الكلمات والخطابات، وإنما ينبغي أن يتحول إلى خطوات عملية وتقدم ملموس على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، التي أكد خلالها أن تأسيس الأمم المتحدة استهدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وأن احترام ميثاق المنظمة ومقاصده، والعمل على ترجمة قراراتها إلى واقع ملموس، يمثلان ضرورة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأوضح كونولا، أن الشعب الفلسطيني لا يزال يواجه معاناة إنسانية كبيرة، تشمل النزوح والخسائر والظروف المعيشية الصعبة، لافتًا إلى أن العائلات الفلسطينية تعيش يوميًا حالة من عدم اليقين بشأن سلامتها وسبل عيشها ومستقبلها.

وشدد على ضرورة إنهاء عنف المستوطنين، ووقف التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والإخلاء والاعتقالات الجماعية، مع الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة إلى أن احترام القانون الدولي يتطلب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن والفلسطينيين المعتقلين تعسفيًا، مؤكدًا أهمية تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة تسهم في إنهاء معاناة المدنيين.

وجدد كونولا تأكيد التزام الأمم المتحدة بحل الدولتين، بما يضمن تعايش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، داخل حدود آمنة ومعترف بها، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، مع اعتبار القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين.

واختتم كلمته بالدعوة إلى تجديد التضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال العزيمة والعمل، وليس الاكتفاء بالخطابات، والعمل المشترك من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، يحفظ كرامة وحقوق جميع شعوب المنطقة.