قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الدولة المصرية تواصل العمل على تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته الاستيعابية، من خلال التوسع في المشروعات الفندقية وتوفير الغرف اللازمة لاستقبال المزيد من السائحين.

تحقيق المستهدفات السياحية

وأوضح أن الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تحدث خلال قمة «بناء المستقبل مصر» عن جهود الدولة لزيادة الطاقة الفندقية، والعمل على تحقيق المستهدفات السياحية، وفي مقدمتها الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وأشار إلى أن مصر تستهدف مواصلة الزيادة في أعداد السائحين، في ظل ما تمتلكه من مقومات سياحية متنوعة، وما تشهده من مشروعات وتطوير للبنية التحتية والمنشآت السياحية.