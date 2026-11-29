تُوِّج فريق العين بلقب بطولة كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم الأحد على فريق شباب الأهلي بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب "محمد بن زايد" في إمارة أبو ظبي.

افتتح العين التسجيل عن طريق حسين رحيمي في الدقيقة 9، وتعادل شباب الأهلي سريعًا بهدف سعيد عزت الله في الدقيقة 13، ثم أحرز رافايل فيلا هدف العين الثاني في الدقيقة 53.

شارك رامي ربيعة في تشكيل العين، وقدم أداءً مميزًا، وتمكَّن من تسجيل هدف ثالث لفريقه، ولكن تم إلغاؤه عبر تقنية الحكم المساعد بالفيديو (فار) بداعي وجود تسلل.

وحصد العين لقب السوبر الإماراتي للمرة الرابعة في تاريخه، فيما توقف رصيد شباب الأهلي عند سبعة ألقاب.

