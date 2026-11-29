أشاد الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، بظهور الجامعة ضمن قائمة أفضل الجامعات في الأنشطة الطلابية، خلال المسابقات التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة جميع الجامعات المصرية؛ حيث جاءت جامعة الأزهر ضمن الفئة الفضية للجامعات الحكومية، إلى جانب جامعات: سوهاج، وطنطا، والوادي الجديد، والمنيا، وقناة السويس، وقنا.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الإنجازات التي تتجسد على أرض الواقع تحققت بفضل الرعاية الكريمة والدعم المتواصل من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن هذا التميز يعكس ما تشهده الجامعة من تطور كبير في منظومة الأنشطة الطلابية، وحرصها الدائم على تنمية مواهب الطلاب والطالبات وصقل شخصياتهم، وبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار وخدمة الوطن.

الأنشطة الطلابية في جامعة الأزهر

وأوضح أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الأزهري، جنبًا إلى جنب مع التفوق العلمي والأكاديمي، لافتًا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية.

من جانبه، أشاد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه ثمرة جهود متواصلة وعمل جماعي منظم داخل الجامعة برئاسة الدكتور محمود صديق، رئيس الجامعة، وبالتعاون مع نواب رئيس الجامعة: الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات والوجه القبلي.

وقال نائب رئيس الجامعة: إن هذا التميز يعكس حرص جامعة الأزهر على بناء شخصية طلابها بناءً متكاملًا يجمع بين العلم والنشاط والإبداع، ويؤكد قدرة أبناء الأزهر على المنافسة والتميز في مختلف المجالات، مضيفًا أن الجامعة مستمرة في دعم الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة فيها؛ لاكتشاف المواهب وتنميتها بما يليق بمكانة الجامعة وطلابها.

ووجّه رئيس الجامعة ونائبه الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد كشك، مدير عام رعاية الطلاب، وإلى جميع أعضاء فريق العمل والمشرفين بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، والطلاب المشاركين، وأسرة «طلاب من أجل مصر» بجامعة الأزهر، مؤكدين استمرار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لمواصلة تحقيق المراكز المتقدمة في مختلف المسابقات.