تحتضن جامعة الأزهر فعاليات المؤتمر الطلابي الأول للجامعات المصرية والطلاب الوافدين، تحت عنوان:«ملتقى الحوار الفكري وتعزيز الهوية المصرية» وذلك خلال الفترة من الثلاثاء 1 ديسمبر وحتى الخميس 3 ديسمبر 2026م، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

المؤتمر الطلابي الأول للجامعات

ويُقام المؤتمر برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، وتحت إشراف نواب رئيس الجامعة، وبمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والشبابية، وطلاب الجامعات المصرية والطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

ويأتي المؤتمر انطلاقًا من رسالة جامعة الأزهر العلمية والوطنية والمجتمعية، وحرصها على ترسيخ الهوية المصرية، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وتنمية الوعي الفكري والوطني لدى الشباب، وفتح آفاق الحوار والتواصل الثقافي والحضاري، ومواجهة الشائعات وحروب الوعي والتضليل الرقمي.

وتتناول فعاليات المؤتمر سبعة محاور رئيسة، من أبرزها: الهوية المصرية بين الأصالة والتجديد، والوعي الوطني وتحديات الأمن الفكري، والشباب والحوار وقبول الآخر، والإعلام الجديد وصناعة الوعي المجتمعي، والهوية الثقافية في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتتطلع جامعة الأزهر إلى مشاركة وسائل الإعلام في إبراز رسالة المؤتمر وأهدافه، وتسليط الضوء على دور الشباب في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم بين الشعوب.