تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن وجود فيديوهات ومراسلات قال إنها تكشف اتصالات وتحركات لعناصر من جماعة الإخوان، مطالبًا بكشف تفاصيل هذه الوقائع وتوضيح الأطراف المرتبطة بها للرأي العام.

المواد والمراسلات والتفاصيل المرتبطة بها

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن هناك فيديوهات جرى تبادلها بين أشخاص وعناصر من الجماعة، مشيرًا إلى أن توقيتات إرسال هذه المواد والمراسلات والتفاصيل المرتبطة بها تمثل جزءًا مهمًا من الوقائع التي يجب توضيحها.

وأضاف أن معرفة من أرسل هذه الفيديوهات وإلى من وصلت، وما طبيعة الاتصالات والموضوعات التي جرى التفاوض بشأنها، من شأنه أن يساعد في فهم حقيقة التحركات التي يتحدث عنها.

المواقف أمام المواطنين

وأكد أحمد موسى ، ضرورة عرض الوقائع وتفاصيلها بصورة واضحة، حتى تتضح المواقف أمام المواطنين.