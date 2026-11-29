كشف نبيل العطار، عضو مجلس النواب، عن وجود شكاوى متزايدة بشأن رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، إلى جانب أزمة عدم تعيين أوائل الخريجين والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، مرجعًا ذلك إلى زيادة أعداد الخريجين.

وقال نبيل العطار، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن الجامعات الخاصة والأهلية توسعت بشكل كبير، ووصل عدد الكليات التابعة لها 103 كليات موزعة على 27 محافظة، بما يتيح لها استقطاب الكفاءات وأعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية.

وأوضح عضو مجلس النواب، ردًا على سؤال بشأن الفارق بين رواتب الأساتذة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، أن الأمر يختلف وفقًا لطبيعة التعاقد، سواء كان الأستاذ منتدبًا أو معارًا، مشيرًا إلى أن الأستاذ المعار قد يحصل على مقابل يعادل راتبه الحكومي أو يصل إلى ضعفه.

وأضاف أن الأستاذ الجامعي الذي يعمل يومين فقط في إحدى الجامعات الخاصة أو الأهلية قد يحصل على 30 ألف جنيه، مقارنة براتب يبلغ 15 ألف جنيه في الجامعة الحكومية، وهو ما يعكس حجم الفجوة في الأجور بين الجانبين.

وأشار إلى أن هذا التفاوت في الرواتب يدفع الكثير من أعضاء هيئة التدريس إلى العمل بالجامعات الخاصة والأهلية، بحثًا عن دخل أفضل يساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة.

وحذر العطار من تأثير هذه الفجوة على مستوى التعليم بالجامعات الحكومية، مؤكدًا أن نقص تعيين المعيدين منذ سنوات يمثل مشكلة كبيرة، باعتبارهم أحد الأعمدة الأساسية للعملية التعليمية.