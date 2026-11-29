أطلق المجلس القومي للمرأة، اليوم /الأحد/، حملة "طرق الأبواب" للتوعية بأهمية الاختيار الواعي لشريك الحياة، في محافظات الجمهورية الـ27، وتستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، وذلك في إطار المبادرة الوطنية "معا بالوعي نحميها"، تحت رعاية انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بأسس الاختيار السليم لشريك الحياة، والتأكيد على أهمية قيام الزواج على التفاهم والتكافؤ والمودة والرحمة والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق المرأة والفتاة.

وتركز رسائل الحملة على التحذير من تحويل الزواج إلى سباق اجتماعي أو صفقة تجارية، والتوعية بأهمية الاستعداد النفسي والبدني للزواج، والتروي في الاختيار وإجراء حوار صريح قبل الارتباط، إلى جانب رفض المغالاة في المهور وما يترتب عليها من ديون وأقساط، وتشجيع التيسير لبناء أسر مستقرة.

وتنفذ الحملة من خلال رائدات المجلس وأعضاء فروعه بالمحافظات بالتعاون مع الواعظات والراهبات المشاركات في مبادرات المجلس وبرنامج "سفيرات المحبة والسلام" عبر الزيارات المنزلية والحوارات المباشرة مع السيدات وأفراد الأسرة، خاصة في القرى والمناطق المختلفة، فضلا عن تنظيم لقاءات وتجمعات مجتمعية بمراكز الشباب.

وفي إطار الاستعداد للحملة، نظم المجلس لقاء تنسيقيا للتعريف بأهدافها ورسائلها وآليات تنفيذها، أعقبه تدريب للرائدات المشاركات من مختلف المحافظات، لتوحيد الرسائل التوعوية وتعزيز قدرات فرق العمل وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة.