دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، إلى الوحدة السياسية واتخاذ "قرارات قاسية" لتخليص باكستان من الديون الخارجية.

وفي كلمته أمام ورشة عمل “الأمن القومي” في إسلام آباد، قال رئيس الوزراء الباكستاني، مشيرا إلى ارتفاع الديون: "هناك حلول لهذا الأمر، ولكن سيتعين علينا اتخاذ قرارات مريرة [..] الأمة، وجميع الأحزاب السياسية، وشرائح المجتمع، إذا قررنا بـ شكل جماعي، فإنني أضمن لكم دون أي خوف من التناقض أننا سنخلص باكستان من هذا الجبل من الديون"، وفقا لصحيفة دون الباكستانية.

وأشار إلى أن اقتصاد البلاد قد عانى بسبب الدعم الحكومي، مما جعله "مُفقَراً".

وقال شريف: "لقد ظلت هذه الديون تتزايد على مدى السنوات الثمانين الماضية [..] كان بإمكاننا تحريك المحرك دون أي عكازات، ودون أي مسكنات أو دعم [..] لقد جاء الدعم من الشعب؛ إنه إيرادات الضرائب، لقد جعل هذا أمتنا فقيرة".

كما أشار إلى "التريليونات التي تُضخ" في الشركات المملوكة للدولة، والخاسرة، فضلاً عن التهرب الضريبي.. وقال: "لست هنا لتوجيه أصابع الاتهام؛ الهدف هو محاولة فهم أين تكمن المشكلة، وحلها".

وأضاف "يجب علينا إصلاحها، وكما رأيتم في العامين ونصف العام الماضيين، نحن شركاء مع الأحزاب السياسية (في البرلمان) وبتعاونهم حللنا العديد من القضايا، ولكن كان من الممكن حل المزيد منها ولكننا لم نتمكن من ذلك".

واستذكر رئيس الوزراء دور الوساطة الباكستاني في الحرب الأمريكية-الإيرانية، والاتفاقيات الدفاعية مع المملكة العربية السعودية وتركيا، فضلاً عن الصراع الذي استمر 4 أيام مع الهند في مايو 2025، وعلق قائلاً: "أعتقد أنه قد حان الوقت لتحويل هذه الإنجازات إلى مكاسب اقتصادية لأن الوقت والمد لا ينتظران أحدًا".

وقال إن الحكومة الفيدرالية نفذت في العامين ونصف العام الماضيين إصلاحات هيكلية "طال انتظارها" في مجلس الإيرادات الفيدرالي، ولا سيما لتخليص المجلس من "العناصر الفاسدة".

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من التهرب الضريبي في مجلس الإيرادات الفيدرالي ينبع من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، وقال شريف: "الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو العمل الجاد".