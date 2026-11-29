أهدر أحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، فرصة تعزيز تقدم فريقه خلال مواجهة أول أغسطس الأنجولي، المقامة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

زيزو يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام أول أغسطس في الكونفدرالية

وفشل زيزو في ترجمة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الأهلي إلى هدف، بعدما سدد الكرة بشكل سيئ للغاية، لتخرج بعيدًا عن مرمى الفريق الأنجولي، ويضيع على المارد الأحمر فرصة إضافة هدف جديد إلى رصيده.

وأثارت ركلة الجزاء المهدرة حالة من الدهشة، بعدما جاءت تسديدة زيزو بعيدة عن المرمى، ليهدر الأهلي فرصة ثمينة خلال أحداث المباراة.

كأس الكونفدرالية| قمصان يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أول أغسطس



أعلن الكابتن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس الانجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.