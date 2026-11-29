واصل النادي الأهلي تفوقه على فريق أول أغسطس الأنجولي، بعدما نجح طاهر محمد طاهر في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأحمر مع بداية الشوط الثاني من المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثالث للأهلي

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 46، بعدما أطلق طاهر محمد طاهر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الفريق الأنجولي، ليعزز تقدم المارد الأحمر ويضيف الهدف الثالث في اللقاء.

ومنح الهدف الأهلي أفضلية جديدة مع انطلاق الشوط الثاني، ليواصل الفريق الأحمر ضغطه الهجومي بحثًا عن زيادة حصيلته التهديفية خلال المباراة.

كأس الكونفدرالية| قمصان يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أول أغسطس

أعلن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس الانجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.