أعلن وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، أهم إجراءات وتوصيات مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم، بشأن التعامل مع تداعيات حادث الطريق الدائري، وتعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وأوضح رشوان - خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأحد، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق - أن الاجتماع انتهى إلى التوصية بسرعة انتهاء وزارات النقل والداخلية والصحة والسكان من إعداد تقرير عاجل مشترك يتناول ملابسات الحادث خلال أسبوع، على أن يتضمن التقرير توصيات عملية وإصلاحات هيكلية، ومقترحًا لآلية متابعة تنفيذها.

كما تقرر رفع تقرير نهائي من وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع، بعد الانتهاء من صرف وتسليم التعويضات لمستحقيها وفقًا للمعايير المطبقة وشروط التبرع، مع استمرار الدعم النفسي ومتابعة الأسر.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، أشار وزير الدولة للإعلام إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل فريق عمل لدراسة تخصيص حارات للطوارئ على الطرق السريعة وعالية الكثافة، بما يضمن سرعة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ، على أن يتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء خلال شهرين.

كما تقرر دراسة تخصيص حارة لسيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري عقب الانتهاء من أعمال التطوير، وأخذ ذلك في الاعتبار في المحاور المرورية السريعة الجديدة، أسوة بالمتبع في بعض الطرق السريعة الحالية.

وأضاف أن التوصيات تضمنت تشديد العقوبات على المخالفات المرورية ومضاعفتها، مع تشديد الإجراءات في حالات العود، بما قد يصل إلى تعليق أو وقف الترخيص، إلى جانب العقوبات القضائية المقررة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز التزام سيارات النقل الثقيل بالحارات المرورية المخصصة لها، ووضع خطة لتركيب أجهزة تحديد السرعات داخل جميع سيارات النقل.

وأشار إلى استمرار معالجة النقاط السوداء على الطرق والمحاور المرورية التي تتكرر فيها الحوادث، ووضع حلول عاجلة لمعالجة أسبابها، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق وجهات الولاية على الطرق، إلى جانب استمرار تحسين الإضاءة الليلية على الطرق، وبصفة خاصة عند المنحنيات والتقاطعات ومناطق عبور المشاة.

وتضمنت التوصيات استكمال تركيب الإشارات المرورية الضوئية، وتزويد الطرق بالعلامات الإرشادية والتحذيرية العاكسة، وإجراء الصيانة الدورية لها، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل سيارات نقل المواد البترولية خلال فترة زمنية تحددها الجهة المختصة.

كما قرر مجلس الوزراء استكمال مشروع تنفيذ تطبيق أنظمة النقل الذكية «ITS» على الطرق ذات الأولوية، وربط الرصد الإلكتروني بغرف العمليات لرصد السرعة والمخالفات والسير بين الحارات والتوقف الخطر، وإدارة الحركة المرورية والاستجابة السريعة.

وتضمنت التوصيات أيضًا تكثيف الحملات المرورية، ولا سيما على المحاور والطرق السريعة، لتعزيز الانضباط المروري وضبط السلوكيات التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، مع تعزيز الوجود المروري الثابت والمتحرك والتدخل الفوري عند رصد المخالفات.

كما تقرر إطلاق حملات وبرامج توعوية مستمرة، وتنظيم ندوات متخصصة لرفع الوعي المروري والمجتمعي بمخاطر عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، وترسيخ ثقافة الالتزام بها باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية، وذلك بمشاركة المدارس والجامعات والأزهر والكنيسة والمؤسسات الأكاديمية والخبراء المعنيين.

واختتم وزير الدولة للإعلام بالإشارة إلى أن التوصيات شملت زيادة نقاط تمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية وتعزيز آليات التدخل السريع، مع تحديد الاحتياجات الإضافية وفقًا للكثافة المرورية ومعدلات الحوادث، ودراسة التوسع في استخدام وسائل النقل الطبي الجوي، ومنها الطائرات المروحية.