قال ميك نابير، مؤسس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في اسكتلندا، إن الرأي العام العالمي شهد تحولًا كبيرًا وإيجابيًا تجاه القضية الفلسطينية خلال العامين الماضيين، مدفوعًا بمشاهد القتل والدمار في قطاع غزة، وما يتعرض له الأطفال والأطباء والصحفيون الفلسطينيون.

نحو 4 آلاف شخص في بريطانيا يواجهون اتهامات بالإرهاب

وأضاف نابير، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ملايين الأشخاص حول العالم أصيبوا بالصدمة جراء مشاهد الأطفال الذين يُقتلون، والأطباء الذين يفقدون حياتهم، فضلًا عن مقتل مئات الصحفيين، واصفًا ما يحدث بأنه معاناة تفوق الخيال وأحداث مروعة.

وأوضح أن هناك عاملين يدعوان إلى التمسك بالأمل؛ أولهما أن العدالة تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وثانيهما فشل محاولات إسرائيل قمع الرأي العام العالمي ووقف موجة التضامن مع الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه المحاولات لم تنجح في تغيير مواقف المتعاطفين مع القضية الفلسطينية.

وأشار مؤسس حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في اسكتلندا إلى أنه واحد من نحو 4 آلاف شخص في بريطانيا وُجهت إليهم اتهامات بالإرهاب بسبب مواقفهم وتصريحاتهم الداعمة للفلسطينيين، مؤكدًا أنه لم يمارس أي عنف ضد أي شخص، وأن موقفه يقتصر على دعم حق الفلسطينيين في مقاومة ما وصفه بالإبادة الجماعية.

ولفت إلى أن آلاف الأشخاص في بريطانيا يواجهون اتهامات مماثلة، معتبرًا أن الحكومة البريطانية تحاول، من خلال هذه الإجراءات، قمع التضامن مع الفلسطينيين وترهيب المواطنين لمنعهم من التعبير عن مواقفهم الداعمة للقضية.

وأكد نابير أن صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب ما وصفه بالوحشية الإسرائيلية تجاه النساء والأطفال، يجعل من الصعب محو التعاطف العالمي مع القضية الفلسطينية، مشددًا على أن إسرائيل لم تعد قادرة على إخفاء ما يحدث في قطاع غزة عن أنظار العالم.

وأضاف أن ما يجري يمثل، بحسب وصفه، حالة إبادة جماعية تُرتكب بصورة علنية، مشيرًا إلى أن بعض الإسرائيليين ينشرون محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتباهون فيه بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وهو ما يجعل هذه الأحداث حاضرة أمام العالم بالصوت والصورة، ويصعّب محاولات التعتيم عليها.