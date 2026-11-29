أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أن إجمالي مبالغ الدعم المخصصة ضمن حزمة التعويضات الاستثنائية والدعم المالي والتبرعات بلغت 430 مليون جنيه، مؤكدة أن كافة إجراءات الصرف والتعويض تخضع لرقابة مالية وإدارية وقانونية صارمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضحت الوزيرة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الدكتور مصطفى مدبولي اليوم /الأحد/ عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لمناقشة إجراءات الحد من حوادث الطرق خلال عرضها إجراءات الصرف - أن إجمالي الدعم يتضمن 60 مليون جنيه لدعم البنك المركزي في صورة شهادات استثمار بأسماء الضحايا والمصابين، إلى جانب 28 مليون جنيه قيمة السيارات التالفة، نظير 20 مركبة تالفة.
وأضافت أن المبلغ المخصص للفرد سيبلغ 7 ملايين و125 ألف جنيه في حالة الوفاة، وهو المبلغ نفسه المقرر لحالات العجز الكلي، بينما يبلغ نصيب الفرد في حالات الإصابات 3 ملايين و562 ألفًا و500 جنيه.
وشددت الوزيرة على حرص الدولة على سرعة إنهاء إجراءات الصرف وفق ضوابط واضحة وشفافة، بما يضمن وصول التعويضات إلى المستحقين دون تأخير.