كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عبور جرار زراعى من مزلقان "مفتوح" بالأقصر حال مرور أحد القطارات، وقيام قائد الجرار بالتعدى على عامل المزلقان بالسب.

القبض على عامل بالسكك الحديد ترك المزلقان مفتوح

وبالفحص تم تحديد وضبط الجرار الزراعى وقائده (مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28 نوفمبر الجارى وحال عبوره مزلقان "مفتوح" بدائرة المركز فوجئ بعبور أحد القطارات الأمر الذى كان سيؤدى لإصطدامه به مما أثار غضبه فقام بالعودة لعامل المزلقان وتعدى عليه بالسب والشتم.

وتم ضبط عامل المزلقان (مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) ، وبسؤاله أيد ما سبق سهواً منه، واتهم قائد الجرار الزراعى بالتعدى عليه بالسب.

وتم التحفظ على الجرار الزراعى، واتخاذ الإجراءات القانونية.