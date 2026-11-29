أثار خطأ ورد في ورقة امتحان مادة التربية الدينية الإسلامية للصف الرابع الابتدائي، بإحدى الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج، حالة من الاستياء بين أولياء الأمور، بعد تداول صورة الامتحان التي تضمنت سؤالًا في القرآن الكريم نُسبت فيه آيات من سورة الحشر إلى سورة التكوير.

وتضمن السؤال الأول بالامتحان مطالبة التلاميذ بكتابة آيات من قوله تعالى: «والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون...» إلى قوله تعالى: «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»، إلا أن السؤال أشار إلى أن الآيات من سورة التكوير، بينما وردت الآيات المذكورة في سورة الحشر، وتحديدًا الآية التاسعة.

ماذا حدث؟

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم من الخطأ الوارد في ورقة الامتحان، مؤكدين أن مثل هذه الأخطاء قد تتسبب في إرباك التلاميذ، خاصة في المرحلة الابتدائية، التي يحتاج فيها الطلاب إلى وضوح الأسئلة ودقتها، وعدم وجود أي معلومات خاطئة قد تؤثر على تركيزهم أثناء أداء الامتحان.

وأشار أولياء الأمور إلى أن امتحانات الطلاب ينبغي أن تخضع لمراجعة دقيقة قبل توزيعها داخل اللجان، للتأكد من سلامة الأسئلة من الناحية العلمية والدينية واللغوية، بما يضمن عدم تعرض التلاميذ للارتباك أو التأثير على إجاباتهم نتيجة أخطاء غير مقصودة.

وطالب أولياء الأمور الجهات التعليمية المختصة بمراجعة الامتحان والتحقق من الخطأ الوارد به، واتخاذ ما يلزم لضمان مراعاة مصلحة التلاميذ، خاصة أن السؤال يتعلق بآيات قرآنية، وهو ما يستوجب مزيدًا من الدقة والمراجعة قبل اعتماد أوراق الامتحانات وتوزيعها.