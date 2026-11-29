وقّع بنك التعمير والإسكان عقد تسهيلات ائتمانية جديد لصالح شركة جنيدي للإنشاءات، ليصل إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة إلى 1,1 مليار جنيه، بهدف تمويل ودعم خططها التوسعية، بما يعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعاتها وتنمية حجم أعمالها في إطار استراتيجيته لتعزيز مكانته بالسوق المصرفي المصري وتنمية محفظة تمويل الشركات،.

يستهدف التمويل الجديد المساهمة في استكمال الأعمال الإنشائية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة من نادي لايف سبورتس الرياضي، امتدادًا للتعاون التمويلي القائم بين الجانبين، حيث سيتم توجيه التسهيلات لتغطية جانب من التكاليف الإنشائية للمراحل المتبقية من المشروع، بما يدعم انتظام الأعمال التنفيذية والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

يأتي هذا التعاون تأكيدًا لحرص بنك التعمير والإسكان على تعزيز دوره كشريك مصرفي استراتيجي لعملائه من الشركات، من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم واحتياجاتهم التمويلية، وتدعم قدراتهم التشغيلية والتنافسية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي.

شهد مراسم التوقيع كل من يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة جنيدي للإنشاءات، وتامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والخزانة والاستثمار بالبنك، وإبراهيم جنيدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جنيدي للإنشاءات، إلى جانب عدد من قيادات البنك والشركة.

وأعرب يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة جنيدي للإنشاءات، مشيدًا بما تمتلكه من خبرات في مجال المقاولات والإنشاءات، وما حققته من نمو في حجم أعمالها وتوسع في مشروعاتها، مؤكدًا حرص البنك على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الواعدة ومساندتها في تنفيذ خططها التوسعية، بما يعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي ويدعم جهود التنمية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في تمويل الشركات وائتمان المؤسسات، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيته للنمو وتعزيز دوره في دعم الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى نجاح البنك في تحقيق معدلات نمو ملحوظة بمحفظة تمويل الشركات، تصدر بها البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من حيث معدل النمو، بما يعكس نجاح استراتيجية البنك في التوسع بهذا القطاع الحيوي، مضيفًا أن البنك يواصل العمل على تنمية محفظة ائتمان المؤسسات وتوسيع قاعدة الشركات والقطاعات المستفيدة من التمويل، من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الشركات وتساند خططها الاستثمارية والتوسعية، بما يسهم في تمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية، وتعزيز قدرات الشركات على النمو والتوسع، ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد تامر نجم، مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، أن استراتيجية البنك في مجال ائتمان المؤسسات تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن للمحفظة الائتمانية، من خلال تنويع قاعدة العملاء من الشركات والقطاعات الممولة، والتوسع المدروس في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى حرص البنك على تصميم حلول ائتمانية تتناسب مع طبيعة النشاط التشغيلي لكل شركة واحتياجاتها التمويلية في مختلف مراحل نموها، استنادًا إلى دراسات تحليلية للسوق وتقييم دقيق للفرص والمخاطر، بما يضمن كفاءة توجيه التمويلات واستمرارية الأعمال مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

وأضاف نجم أن التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة لشركة جنيدي للإنشاءات تأتي استكمالًا للتعاون القائم بين الجانبين، وتهدف إلى توفير التمويل اللازم لتغطية جانب من التكاليف الإنشائية للمراحل المتبقية من مشروع نادي لايف سبورتس الرياضي، بما يعزز قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية والتشغيلية وفقًا للجدول الزمني المحدد للمشروع، مؤكدًا استمرار البنك في تقديم الحلول التمويلية التي تواكب تطور احتياجات عملائه وتساند خططهم التشغيلية والتوسعية.

وأوضح محمد جنيدي، رئيس مجلس إدارة شركة جنيدي للإنشاءات، أن هذا التمويل يسهم في تعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق مشروعاتها الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات، مشيدًا بدور بنك التعمير والإسكان في دعم الشركات الوطنية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأضاف أن التمويل يأتي في توقيت مهم لدعم خطة الشركة، حيث تتوقع الشركة، وفقًا لرؤيتها الاقتصادية، تحقيق مبيعات بنحو 4.5 مليار جنيه خلال عام 2026، بما يتماشى مع دقة اختيار نوعية المشروعات التي تمثل إضافة للاقتصاد الكلي للدولة. وأوضح أن ذلك يعكس رؤية الشركة لدعم نموها، واتجاهها نحو تعزيز استثماراتها بشكل دائم وثابت ومستمر، بما يحقق أهدافها المستقبلية.

نبذة عن بنك التعمير والإسكان

تأسس بنك التعمير والإسكان عام 1979 كشركة مساهمة مصرية متخصصة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وشهد على مدار مسيرته تطورًا ملحوظًا في نطاق أعماله وخدماته، ليتحول إلى مؤسسة مصرفية متكاملة تقدم باقة متنوعة من الحلول والخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وعلى مدار أكثر من 45 عامًا، واصل البنك مسيرة تحوله مستندًا إلى ثقة عملائه، من خلال التطوير المستمر لمنتجاته وخدماته المصرفية والرقمية والتوسع في مختلف أنحاء الجمهورية. ويخدم البنك اليوم أكثر من مليوني عميل عبر شبكة تضم نحو 100 فرع و457 ماكينة صراف آلي، مع الحفاظ على ريادته في مجال التمويل العقاري، إلى جانب دعمه للأنشطة التجارية والاستثمارية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

نبذة عن شركة جنيدي للإنشاءات

تُعد شركة جنيدي للإنشاءات من الشركات المصرية الصاعدة في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، حيث تعمل في مختلف أعمال المقاولات، إلى جانب أنشطة الاستثمار والتطوير العقاري. تأسست الشركة عام 2018 كشركة مساهمة مصرية، ويبلغ رأس مالها المرخص به 2 مليار جنيه، والمدفوع 500 مليون جنيه، وتعتزم زيادته إلى 750 مليون جنيه بنهاية عام 2026.

وحققت الشركة نموًا ملحوظًا في حجم أعمالها، حيث ارتفعت إيراداتها إلى نحو 3 مليارات جنيه خلال عام 2025، مقابل 1.6 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 94%، كما تضاعف صافي أرباحها تقريبًا ليصل إلى 91 مليون جنيه، مقابل 47 مليون جنيه. وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بنحو 4.5 مليار جنيه خلال عام 2026.