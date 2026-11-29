قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يصعب فصل حركة الشاحنات والنقل الثقيل عن باقي وسائل النقل داخل المدن؛ بسبب اعتبارات هندسية متعددة، تشمل المداخل والمخارج والمخازن ومحطات الوقود.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فصل حركة الشاحنات داخل المدن قد يؤدي إلى تعطيل الحركة المرورية، خاصة أن النقل الثقيل لا يكون موجودًا على الطرق بصورة مستمرة، ما يجعل تطبيق هذا الفصل أمرًا بالغ الصعوبة.

وأشار كامل الوزير إلى أن الطريق الدائري له طبيعة خاصة، رغم كونه طريقًا داخليًا يمر بثلاث محافظات، موضحًا أن الدولة تعمل على تحويله إلى طريق سريع من خلال أعمال التطوير الجارية.

وأضاف أن المخطط يستهدف الوصول بالطريق إلى 8 حارات بالإضافة إلى حارتي خدمة، مع تخصيص حارة للأتوبيس الترددي و7 حارات للملاكي، على أن تكون حارتا الخدمة مخصصتين لسير الميكروباص بعد الانتهاء من تنفيذهما.

وأوضح أن بعض المناطق، وعلى رأسها منطقة المعادي، تستهدف الوصول إلى 10 حارات، بالإضافة إلى حارتي خدمة، نظرًا لكونها من أكثر المناطق ازدحامًا على الطريق الدائري.

وكشف وزير النقل أن منطقة المعادي والمنيب تشهد مرور 52 ألف سيارة يوميًا، مؤكدًا أن هذا الحجم الكبير من الحركة المرورية يستدعي زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق، وهو ما تراعيه خطة التطوير التي سبق عرضها على مجلس الوزراء.