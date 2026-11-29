علق وليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، على رسائل جماهير القلعة الحمراء قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مطالبًا اللاعبين باستيعاب غضب الجماهير، والعمل على استعادة ثقتهم.

وليد سليمان للاعبي الأهلي: الجماهير غضبانة وأتمنى تصالحوهم

وقال وليد سليمان، عبر قناة بي إن سبورتس: «أتمنى اللاعبين يستوعبوا رسائل الجمهور، جمهور الأهلي غضبان، وأتمنى اللاعبين يصالحوا جمهورهم خلال الفترة المقبلة».

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى مشاركة محمود صلاح، معتبرًا ظهوره مفاجأة، خاصة أنه لم يحصل على فرصة للمشاركة خلال فترة تولي المدرب المغربي الحسين عموتة المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف: «محمود صلاح من اللاعبين اللي أنا وكابتن بدر رجب اكتشفناهم وهو في ناشئين المحلة، وحطينا عيننا عليه واتكلمنا معاهم، وهو لاعب كويس وكان بيلعب مع منتخب مصر في سنه».

واختتم وليد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أهمية منح الفرصة للمواهب الشابة داخل الفريق، مشيرًا إلى أن لاعبين مثل عمر معوض يستحقون الحصول على فرصتهم، قائلًا: «أتمنى الشباب زي عمر معوض ياخدوا فرصة، لأنهم ولاد النادي ويستحقوا الفرص».