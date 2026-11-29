تتجه الأنظار إلى مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» بنهاية العام الجاري، وسط تحركات أميركية وفرنسية للتوصل إلى صيغة جديدة تضمن استمرار الرقابة الدولية ومنع حدوث فراغ أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، تبرز الرغبة الأميركية في إدراج «اتفاق الإطار» ضمن القرار الأممي الخاص بتشكيل القوة البديلة، بما يضع الاتفاق تحت مظلة مجلس الأمن ويمنحه مرجعية دولية، بدلاً من بقائه في إطار التفاهمات السياسية بين الأطراف المعنية.

وتشير تقارير إلى أن واشنطن نجحت في تقريب الموقف الفرنسي من هذا الطرح، بعدما كانت باريس تتمسك بضرورة تمديد مهمة اليونيفيل، فيما يجري العمل على إعداد مسودة مشروع قرار جديد يتضمن الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة.

لكن هذا التوجه يواجه تحفظات داخل لبنان، خصوصاً من جانب حزب الله وحركة أمل، اللذين يتمسكان بضرورة أن تعمل أي قوة بديلة تحت راية الأمم المتحدة، وأن يكون القرار 1701 هو المرجعية القانونية الأساسية لعملها، مع رفض تحويل اتفاق الإطار إلى مرجعية دولية جديدة.



وفي المقابل، يؤكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أهمية استمرار الدور الدولي في الجنوب، وعدم السماح بحدوث فراغ أمني، مع إمكانية استمرار بعض مهام اليونيفيل خلال المرحلة الانتقالية، لحين التوافق على صيغة بديلة تحظى بموافقة مجلس الأمن.

وتبقى الإشكالية الرئيسية مرتبطة بطبيعة القوة الجديدة وصلاحياتها، والجهات المشاركة فيها، ومدى قدرتها على مراقبة تنفيذ الالتزامات الأمنية من جميع الأطراف، وليس فقط متابعة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وبين الرؤية الأميركية والفرنسية والتحفظات اللبنانية، يبدو أن معركة ما بعد اليونيفيل لم تعد مرتبطة فقط بتشكيل قوة دولية بديلة، وإنما بمن سيحدد قواعد الاشتباك والمرجعية السياسية والأمنية للمرحلة المقبلة في جنوب لبنان.



