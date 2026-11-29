أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن الشراكة التمويلية بين البنك الأهلي المصري ومصرف عجمان لصالح شركة هورايزون مصر للتطوير العقاري، تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون بين المؤسسات المصرفية والقطاع الخاص، بما يدعم فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية في مصر.

جاء ذلك خلال مراسم الإعلان عن اتفاقية التمويل المشترك بين البنكين، والتي أقيمت بالمتحف المصري الكبير، بحضور عدد من القيادات المصرفية والاستثمارية.

وأوضح الإتربي أن انعقاد هذا الحدث في رحاب المتحف المصري الكبير يحمل رسالة تجمع بين الحفاظ على التراث الحضاري العريق للدولة المصرية، والرؤية المستقبلية القائمة على التنمية والطموحات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن التمويل المشترك، الذي تمتد مدته إلى ثماني سنوات، يمثل شراكة مهمة بين مؤسستين مصرفيتين تتمتعان بثقل كبير، مشيرًا إلى أن مشاركة مصرف عجمان تعكس ثقته في القطاع المصرفي المصري والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

وأشار الإتربي إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لارتباطه بنحو 100 صناعة مغذية ومكملة، فضلًا عن توفير فرص العمل لنحو 6 ملايين شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.