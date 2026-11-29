عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

في مستهل الاجتماع، وقف المجلس دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم الذي وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

وأكد الوزير أهمية تعزيز انتشار أفرع للجامعات المصرية خارج مصر، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للتعليم العالي، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في إتاحة برامج دراسية تمنح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، بهدف تعزيز جودة العملية التعليمية، ويرفع القدرة التنافسية للجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم تدويل التعليم العالي المصري وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى أهمية توظيف الإمكانات البحثية والتطبيقية للمؤسسات التعليمية والبحثية، وتوجيهها نحو تحويل نتائج الأبحاث والابتكارات إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتصنيع، بما يدعم الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها التنافسية.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 31 جامعة مصرية في تصنيف QS Sustainability Rankings لعام 2027، وذلك بزيادة جامعتين مقارنة بنتائج العام الماضي، وكذلك إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتخصصات البينية لعام 2027. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

وأشاد الوزير بتتويج مصر بلقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات «شرم الشيخ 2026»، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، بعدما تصدرت الترتيب العام برصيد 19 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و9 فضيات و3 برونزيات.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر نوفمبر، جاء في مقدمتها افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة للمرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي، بهدف دعم وتطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لأبناء محافظة السويس والمحافظات المجاورة، كما التقى رئيس الوزراء والوزير عددًا من طلاب الجامعات، لإجراء حوار حول مختلف الموضوعات والقضايا، كما تفقدا مركز طب وجراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنصورة، ومركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع الوزير، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026 في قطاع التعليم.

وشهد الوزير المحاضرة التذكارية التي ألقاها السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة، في رحاب جامعة القاهرة، كما شهد الوزير المحاضرة التذكارية التي ألقتها الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، حول «المخاطر الحالية والمستقبلية»، وكذلك استقبل الوزير قرين رئيسة جمهورية سلوفينيا، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والثقافي بين البلدين،

وشهد الوزير مراسم التوقيع على بروتوكولي تعاون بين محافظة الوادي الجديد وجامعتي أسيوط والوادى الجديد، وكذلك ترأس الوزير جلسة تقييم مشروعات التخرج الجامعية لعام 2026، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، كما ترأس الدكتور عبدالعزيز قنصوة الجلسات الإجرائية لمجالس أمناء جامعة سوهاج الأهلية وجامعة مصر للمعلوماتية الأهلية وجامعة القاهرة الأهلية، بالإضافة إلى المشاركة في احتفالية إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات الجديدة، فضلًا عن الإعلان عن نتائج القرعة العلنية لموسم الحج للعام 1448هـ/2027م، لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج من منسوبي الوزارة والجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، كما شهد الوزير اجتماع مجلس الحوكمة والمجلس الاستشاري للشبكة العربية الأوروبية للقيادة في التعليم العالي (ARELEN).