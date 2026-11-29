تحدث الجزائري جمال بلعمري، نجم الكرة الجزائرية السابق عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، عن أسباب رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن تدريب النادي الأهلي، مؤكدًا أن قرار الإقالة لا يرتبط بالنتائج، بقدر ما قد يكون مرتبطا بأزمات ومشكلات خارج الملعب.

نجم الكرة الجزائرية يكشف كواليس رحيل عموتة عن الأهلي

وقال “بلعمري” إن إقالة عموتة لا تبدو مرتبطة بالجانب الفني أو النتائج، مشيرًا إلى أن هناك أمورًا خارجية ربما كانت وراء القرار، خاصة أن بعض اللاعبين لم يكونوا يشعرون بالارتياح الكامل في التعامل مع المدرب المغربي.

وأضاف أن تواجد 6 مدربين على رأس القيادة الفنية للأهلي خلال عام ونصف فقط؛ يُعد رقمًا كبيرًا للغاية، ويعكس حالة من عدم الاستقرار والتخبط داخل النادي، في ظل التغييرات المتكررة على مستوى الجهاز الفني.

وأشار بلعمري إلى أن كثرة تغيير المدربين خلال فترة زمنية قصيرة تطرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب غياب الاستقرار الفني، ومدى تأثير ذلك على مسيرة الفريق ونتائجه خلال المرحلة المقبلة.