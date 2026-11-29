تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان هولندا مينا السينمائي (Holland MENA Film Festival)، في مدينة لاهاي يوم 3 ديسمبر و تستمر حتى 6 من الشهر نفسه 2026، تحت شعار «سينما مستقلة بلا حدود» (Independent Cinema Without Borders)، واختار المهرجان الفيلم المصري خروج آمن للمخرج محمد حماد وذلك للعرض في ليلة الافتتاح.

سبعة أفلام طويلة في البرنامج الرسمي

يضم برنامج الأفلام الطويلة بمهرجان هولندا مينا السينمائي، سبعة أعمال سينمائية، تجمع بين تجارب عربية ودولية، وتتناول موضوعات إنسانية واجتماعية وسياسية متنوعة، من خلال رؤى إخراجية وأساليب فنية مختلفة.

1. «بومة» (BOOMAH) – زيد أبو حمدان

الأردن، الإمارات العربية المتحدة، السعودية | 2026 | 120 دقيقة.

في أحياء الأردن العشوائية، تحاول امرأة تعمل في عالم الشوارع والعصابات وتجار المخدرات أن تجد مكانا لها في مدينة تخضع أزقتها لسلطة غير مرئية. وفي عالم تحكمه موازين القوة والنفوذ، يصبح البقاء رهنا بمعرفة من يدير الأمور فعليا.

2. «حليمة» (HALIMA) – ياسين الإدريسي

المغرب | 2026 | 85 دقيقة.

يقدم الفيلم تجربة سينمائية مغربية تحمل عنوان «حليمة»، ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، ويشكل حضوره جزءا من تنوع الرؤى والحكايات التي يقدمها البرنامج.

3. «هجرة» (HIJRA) – شهد أمين

السعودية، العراق، مصر، المملكة المتحدة | 2025 | 115 دقيقة.

في موسم الحج، تنطلق جدة برفقة حفيدتيها من الطائف إلى مكة المكرمة، لكن اختفاء الحفيدة الكبرى يحول الرحلة إلى رحلة بحث تقود الجدة وحفيدتها الصغرى شمالا عبر المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذه الرحلة، تكشف المخرجة شهد أمين عن الروابط العميقة بين الأجيال النسائية، وعن الذاكرة والتراث والهوية، في حكاية إنسانية تتداخل فيها المشاعر العائلية مع الأبعاد الروحية.

4. «إيركاال: حلم جلجامش» (IRAKALLA: GILGAMESH’S DREAM) – محمد جبارة الدراجي

العراق، المملكة المتحدة، فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، قطر | 2025 | 109 دقائق.

في بغداد، أكتوبر 2019، يؤمن شم شم، طفل مشرد يبلغ من العمر تسع سنوات، بأن نهر دجلة يخفي بوابة تؤدي إلى عالم الموتى السفلي، حيث يستطيع إعادة والديه المتوفيين إلى الحياة. مستلهما أسطورة جلجامش، يحلم بالعثور على معنى للحياة يتجاوز دوامة العنف المحيطة به. وبينما ينجذب صديقه المقرب مودي إلى عالم الميليشيات، يجد شم شم نفسه أمام خيار صعب بين الهروب ومواصلة رحلته الأسطورية بحثا عن الخلاص. يستكشف الفيلم الفقد والإيمان والذاكرة والأمل والقدرة على الصمود.

5. «خروج آمن» (SAFE EXIT) – محمد حماد – فيلم الافتتاح

مصر، ليبيا، تونس، قطر، ألمانيا | 2026 | 112 دقيقة.

فيلم افتتاح المهرجان، الذي شهد عرضه الأول في مهرجان برلين السينمائي. تدور حكايته حول حارس أمن قبطي في القاهرة يعاني من صدمة نفسية ويساعد في إخفاء إرهابي، قبل أن تنشأ رابطة إنسانية بينه وبين امرأة مشردة لا تحمل أوراقا قانونية. تسعى شخصيات الفيلم إلى إيجاد مخرج آمن من واقع يضيق بها، في حكاية تطرح أسئلة الخوف والنجاة والبحث عن الأمان.

6. «كل شيء إلا أمي» (TOUTES SAUF MA MÈRE) – محسن بصري

المغرب | 2026 | 107 دقائق.

تكتشف لالة عائشة، وهي أم مغربية أرملة، على نحو غير متوقع إمكانية الوقوع في الحب من جديد، فتبدأ حياتها الهادئة والمستقرة في التغير. لكن ابنها يوسف، الذي يعتبر نفسه منفتحا وعصريا، يجد صعوبة في تقبل فكرة أن تكون لأمه حياة عاطفية ورغبات خاصة بها.

وبأسلوب يجمع بين الفكاهة والحنان، يتناول محسن بصري العلاقات الأسرية والتناقضات بين الأجيال، مسلطا الضوء على حق المرأة في الحب والحرية خارج الأدوار التقليدية المفروضة عليها.

7. «البارح العين ما نامت» (YESTERDAY THE EYE DIDN’T SLEEP) – ركان مياّسي

لبنان، بلجيكا، فلسطين، قطر، السعودية | 2026 | 100 دقيقة.

في قرية يحجبها الضباب والقوانين القبلية، تختفي أختان في ظلام الليل، لا باعتبارهما ابنتين، بل كأنهما قربان. وفي عالم تتداخل فيه الذاكرة والدم والصمت، يقدم الفيلم حكاية مكثفة عن العنف والتقاليد والسلطة وما تخلفه من جراح إنسانية.