بطموح لا يعرف المستحيل.. استطاع الشاب ياسر، الشهير بـ«ياسر الخياط»، من ذوي الإعاقة الحركية بمحافظة المنيا، أن يحول حلمه إلى واقع، وينتقل من امتلاك ماكينة خياطة واحدة إلى مشروع متكامل يضم 4 ماكينات، وذلك بدعم من جمعية الأورمان من خلال مشروعات التمكين الاقتصادي ، في قصة إنسانية ملهمة تجسد قوة الإرادة والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص للنجاح،

بدأت حكاية ياسر بإمكانيات محدودة وطموح لا يعرف المستحيل، حيث كان يمتلك ماكينة خياطة واحدة ويحلم بتوسيع مشروعه وتحقيق الاستقلال المادي والاعتماد على نفسه، إلا أن محدودية الإمكانيات كانت تقف عائقًا أمام تحقيق طموحاته، حتى وصلت إليه جمعية الأورمان ومنحته فرصة حقيقية لتغيير مسار حياته من خلال مشروع للتمكين الاقتصادي.



وبفضل الدعم الذي حصل عليه، استطاع ياسر استثمار المبلغ في تطوير مشروعه وزيادة عدد ماكينات الخياطة، وبدأ رحلة من العمل والاجتهاد وتطوير مهاراته، ومع مرور الوقت زاد حجم العمل واتسعت قاعدة عملائه، وأصبح يمتلك مكانًا خاصًا لممارسة نشاطه، ليصبح المشروع مصدر دخل ثابتًا يوفر له حياة أكثر استقرارًا واستقلالًا ، ولم يتوقف طموح ياسر عند هذا الحد، بل واصل تطوير مشروعه وشراء ماكينات أكبر وأكثر تطورًا، حتى وصل عدد الماكينات إلى 4 ماكينات، وأصبح له اسم معروف في مجال الخياطة، مع تزايد حجم العمل والطلبات.



وكان من أبرز الإنجازات التي حققها ياسر قدرته على تجهيز شقته وفرشها من عائد عمله ومجهوده الشخصي، محققًا حلمًا طالما سعى إليه، ليؤكد أن التمكين الاقتصادي لا يقتصر على توفير مصدر دخل فحسب، بل يمتد إلى منح الإنسان الثقة في قدراته والقدرة على تحقيق أحلامه وبناء مستقبله.

وجه ياسر رسالة إلى كل شخص من ذوي الإعاقة، دعا فيها إلى عدم الاستسلام للظروف، والبدء بالإمكانيات المتاحة والإيمان بالقدرات الشخصية، مؤكدًا أن الفرصة المناسبة، عندما تقترن بالإرادة والعمل والاجتهاد، يمكن أن تغير حياة الإنسان بالكامل.



وأكد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أهمية مشروعات التمكين الاقتصادي في توفير مصادر دخل مستدامة للأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استقلالهم ودمجهم في المجتمع، وإتاحة الفرص أمامهم لاستثمار قدراتهم وتحويل طموحاتهم إلى مشروعات منتجة، مشيدًا بالتعاون مع جمعية الأورمان في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تضع التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات عملها، من خلال توفير مشروعات إنتاجية تتناسب مع قدرات المستفيدين واحتياجاتهم، مؤكدًا أن قصة ياسر تمثل نموذجًا لما يمكن أن تحققه مشروعات التمكين الاقتصادي عندما تقترن بالإرادة والاجتهاد، وأن هدف الجمعية لا يقتصر على تقديم المساعدة، بل يمتد إلى مساعدة المستفيدين على الاعتماد على أنفسهم وتوفير مصدر دخل كريم ومستدام لهم.