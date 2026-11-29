سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني في شباك فريق أول أغسطس الأنجولي في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بن شرقي يضاعف النتيجة

جاء هدف الأهلي عن طريق المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول من عمر المباراة.

قمصان يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أول أغسطس



أعلن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس الانجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:



محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.