في تطور جديد يعكس استمرار الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضعت إيران شرطاً سياسياً وأمنياً لاستئناف عمليات التفتيش على منشآتها النووية، يتمثل في إدانة الوكالة للهجمات العسكرية التي استهدفت مواقعها، وسط تصاعد الضغوط الدولية لإعادة المفتشين إلى المنشآت التي تعرضت للقصف.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكنها المطالبة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، في الوقت الذي لا تدين فيه الهجمات التي استهدفتها، مشيراً إلى أن بعض المواقع لا تزال معرضة للتهديدات العسكرية.

واتهم إسلامي الوكالة بمتابعة المطالب الأمريكية والإسرائيلية، بدلاً من التعامل مع تداعيات الهجمات على المنشآت النووية، مؤكداً أن طهران تنفذ القانون الذي أقره البرلمان الإيراني بشأن تنظيم التعاون مع الوكالة.

وفيما يتعلق بالمنشآت النووية المقامة تحت الأرض، برر إسلامي هذا التوجه باعتبارات أمنية، قائلاً إن طبيعة المنشآت وقابليتها للاستهداف فرضت إنشاء مواقع محصنة، نافياً أن يكون الهدف إخفاء الأنشطة النووية عن الرقابة الدولية.

ويأتي الموقف الإيراني بالتزامن مع ضغوط تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للسماح بعودة المفتشين إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، والتحقق من حجم الأضرار ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وفي المقابل، ترى طهران أن استئناف التفتيش في ظل استمرار التهديدات العسكرية قد يعرّض منشآتها لمخاطر جديدة، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين المطالب الغربية المتعلقة بالرقابة النووية والموقف الإيراني الذي يربط التعاون بضمانات أمنية وسياسية.

كما تدعم روسيا والصين الموقف الإيراني بشأن ضرورة وقف الأعمال العدائية وإزالة التهديدات العسكرية قبل استئناف عمليات التفتيش بصورة كاملة، في وقت لا تزال فيه أزمة الرقابة على البرنامج النووي الإيراني أحد أبرز الملفات العالقة بين طهران والقوى الغربية.

وبين إصرار إيران على إدانة الهجمات وتأكيد القوى الغربية ضرورة عودة المفتشين، يبقى مستقبل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرهوناً بمدى قدرة الأطراف على التوصل إلى تفاهم يضمن الرقابة على البرنامج النووي.