كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله بعض الأشخاص حال قيامهم بالتلويح بأسلحة بيضاء بأحد الشوارع بالإسكندرية.

القبض على المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح أبيض

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 25 أكتوبر المنقضى حدثت مشادة كلامية بينه وبين ( 3 أشخاص – مقيمين بذات العنوان ) لخلافات بينهم حول الجيرة ، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالسب والتلويح تجاهه بإستخدام "أسلحة بيضاء" دون حدوث إصابات .

أمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.