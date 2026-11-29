أجلت محكمة مدني القاهرة الجديدة، نظر دعوى التعويض المقامة من مالك معرض سيارات ضد الفلسطيني عدي الدباغ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بسيارة استأجرها اللاعب من المعرض لجلسة 10 يناير

تعود تفاصيل الدعوى إلى قيام اللاعب باستئجار سيارة من أحد معارض السيارات، قبل أن يتقدم مالك المعرض بدعوى قضائية للمطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بالسيارة، مطالبًا بإلزام اللاعب بالتعويض عن الخسائر محل النزاع.



وكان من المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى خلال جلسة اليوم، للفصل في طلبات التعويض المقدمة من مالك المعرض.