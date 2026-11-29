وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظراؤهم في فريق أول أغسطس الأنجولي دقيقة حداد، قبل انطلاق المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حدادًا على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق.

دقيقة حداد قبل مباراة الأهلي وأول أغسطس

وجاءت الوقفة تقديرًا لأرواح ضحايا الحادث الأليم، في لفتة إنسانية من لاعبي الفريقين قبل بداية اللقاء.

ويستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قمصان يعلن تشكيل الأهلي لمباراة أول أغسطس

وأعلن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي أمام أول أغسطس الانجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.