في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام، تتجه أنظار العالم إلى فلسطين، حيث تتجدد الدعوات الدولية للتضامن مع شعب لا تزال قضيته تراوح مكانها بين قرارات أممية تؤكد حقوقه المشروعة، وواقع سياسي وميداني تفرضه إسرائيل عبر سياسات الاستيطان والتهجير وتغيير الحقائق على الأرض.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

تتصدر قضية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية قائمة التحديات التي تواجه مستقبل الدولة الفلسطينية، باعتبارها أحد أبرز العوامل التي تهدد إمكانية إقامة دولة متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، فالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا يقتصر على إقامة وحدات سكنية جديدة، بل يرتبط بإجراءات متراكمة تشمل مصادرة الأراضي، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وفرض قيود على الحركة، فضلا عن إخلاء تجمعات سكانية من مناطقها، بما يؤدي إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية وتغيير طبيعتها الديموغرافية والجغرافية.

تغير الواقع السكاني والجغرافي للقدس

ولا تقف التحديات عند حدود الضفة الغربية، إذ تظل القدس الشرقية في قلب الصراع السياسي والتاريخي، باعتبارها العاصمة المنشودة للدولة الفلسطينية، ومركزا دينيا وثقافيا وسياسيا بالغ الأهمية، وتواجه المدينة إجراءات إسرائيلية تستهدف تغيير واقعها السكاني والجغرافي، من خلال التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، والإخلاءات، والقيود المفروضة على الفلسطينيين، إلى جانب التوترات المرتبطة بالأماكن المقدسة ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

مستقبل غامض ينتظر قطاع غزة

وفي قطاع غزة، لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل القضية الفلسطينية، في ظل الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية، فضلا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان، كما أن الانتقال من مرحلة التهدئة إلى التعافي وإعادة الإعمار لا يزال يواجه عقبات كبيرة، تتعلق بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية ومعدات إعادة البناء، واستعادة الخدمات الحيوية، وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع غامضا.

استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني

وتواجه القضية الفلسطينية تحديات داخلية تتعلق باستمرار الانقسام السياسي والمؤسسي الفلسطيني، فضلا عن صعوبة توحيد المواقف والرؤى بشأن إدارة المرحلة المقبلة، وتزداد خطورة هذه التحديات مع استمرار الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية، نتيجة تراجع مواردها، والقيود المفروضة على حركة التجارة والاقتصاد، فضلا عن أزمة تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي ينعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

اعترافات متزايدة بدولة فلسطين

ورغم ذلك، شهدت القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة تحركات سياسية متجددة لدعم حل الدولتين، شملت اعترافات إضافية بدولة فلسطين، ومؤتمرات دولية تهدف إلى وضع مسار عملي لإنهاء الصراع، إلى جانب المطالبات بوقف الاستيطان ومنع ضم الأراضي الفلسطينية، لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في اتساع دائرة الاعترافات السياسية وحدها، وإنما في ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية توقف الاستيطان، وتحول دون ضم الأراضي، وتوفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتدعم المؤسسات الفلسطينية، وتفتح الطريق أمام مفاوضات جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال.

يظل مستقبل القضية الفلسطينية مرهونا بعدة مسارات متشابكة، يتصدرها مدى قدرة المجتمع الدولي على وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وإمكانية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبين هذا وذاك، يبقى حلم إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية عنوانا محوريا للقضية، واختبارا حقيقيا لمصداقية النظام الدولي في تطبيق مبادئ القانون والعدالة.