تمكّن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبعملية استخبارية استمرت لعدة أيام من تحرير شقيقين عراقيين من أهالي محافظة واسط اختطفتهما جماعة إجرامية في دولة ليبيا.



ووفق البيان الصادر عن جهاز المخابرات العراقي ؛ فقد تمت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة أفادت باختطاف مواطنين عراقيين ومطالبة ذويهما بمبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهما.

وأضاف البيان : جاء ذلك استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم بتركيز الجهد الاستخباري على حماية أمن المواطنين وفي سياق واجباته الخارجية.

وتابع البيان : وبعد تنسيق وتعاون مع السلطات الأمنية الليبية تم تحديد مكان احتجاز المختطفين وتحريرهما ونقلهما الى مبنى السفارة العراقية تمهيداً لاستكمال إجراءات إعادتهما الى الأراضي العراقية.



وجدد جهاز المخابرات الوطني تأكيده على الإلتزام الكامل بملاحقة كل من يحاول المساس بأمن العراق وسلامة مواطنيه حتى ينال جزاءه العادل.

