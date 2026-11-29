أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور حكم قضائي بالسجن لمدة 7 سنوات بحق مدير شعبة سيطرات النفط في محافظة نينوى، ومفوض في شرطة الطاقة، بعد إدانتهما بالتورط في تسهيل عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى خارج المحافظة، بالتعاون مع شبكة من الضباط والمنتسبين وعدد من المهربين.

وذكرت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن محكمة جنايات نينوى، الهيئة الأولى، أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المدانين، بعد ثبوت تورطهما في شبكة كانت تعمل على تسهيل تهريب المشتقات النفطية عبر أسطول من السيارات والصهاريج.

وأوضحت أن عمليات التهريب كانت تتم مقابل دفع مبالغ مالية إلى السيطرات التابعة لشرطة نفط نينوى، نظير السماح بمرور المركبات المحملة بالوقود، فضلاً عن تحصيل أتاوات ومبالغ مالية من ساحات تهريب النفط المنتشرة في المحافظة.

وأضافت هيئة النزاهة أن المحكمة قررت أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي على كل من المدانين، وفي حال عدم السداد يُحبس كل منهما لمدة 3 سنوات إضافية، تُنفذ بالتعاقب مع عقوبة السجن الأصلية.

وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة استندت في حكمها إلى الأدلة المتحصلة في القضية، التي اعتبرتها كافية ومقنعة للإدانة، وأصدرت قراري الحكم وفق أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي.

وتأتي هذه الأحكام في إطار التحركات العراقية لمكافحة تهريب المشتقات النفطية والحد من الفساد داخل المؤسسات المعنية بحماية الثروة النفطية، في ظل استمرار ملاحقة الشبكات المتورطة في تسهيل نقل الوقود بصورة غير قانونية.