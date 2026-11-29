أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سامي قمصان، تشكيل الفريق أمام أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الأهلي في حراسة المرمى مصطفى شوبير، وفي خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأشرف داري وتوفيق محمد، وفي خط الوسط مروان عطية وعلي محمود وعمر الساعي ومحمود صلاح وأحمد سيد زيزو، وخط الهجوم أشرف بن شرقي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وياسين مرعي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وحسين الشحات وعمر معوض وإمام عاشور وأقطاي عبدالله وكريم فؤاد.