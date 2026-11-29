يخضع حارس مرمى نادي أرسنال ديفيد رايا لفحوصات طبية نهائية على كتفه المصاب لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباراة المقررة اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي.

وكانت مشاركة الحارس الإسباني الدولي محل شك كبير بعد أن اضطر للخروج من الملعب خلال المباراة التي انتهت بالتعادل أمام نيوكاسل يونايتد في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقد غاب رايا عن مواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، وسط مخاوف أولية من احتمالية غيابه عن الملاعب لمدة تصل إلى أسبوعين.

ومع ذلك، لم يُستبعد رايا تماماً من قائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي -التي تنطلق في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش- حيث يسود تفاؤل بشأن إمكانية لحاقه باللقاء، رغم أن مشاركته تظل مرهونة بالحصول على موافقة الجهاز الطبي.

وقد عاد رايا إلى التدريبات في مركز تدريب النادي في هيرتفوردشاير خلال الأيام الأخيرة، مما عزز الآمال حول إمكانية مشاركته.

وتشير التقارير إلى أن المشكلة التي يعاني منها حارس برينتفورد السابق تتعلق بإصابة في الأعصاب، وقد شهدت حالته تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة من الأسبوع.

وكان الحارس البالغ من العمر 31 عاماً يبدو في حالة ألم شديد لحظة استبداله في ملعب "سانت جيمس بارك"، كما التُقطت له صور في وقت سابق من هذا الأسبوع وهو يضع ذراعه في رباط طبي.