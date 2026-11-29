وقعت هيئة النيابة الإدارية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل في تطوير منظومة المراسلات والإخطارات الرسمية، بما يسهم في تحديث آليات العمل، وتيسير الإجراءات، وتعزيز كفاءة التواصل المؤسسي من خلال قنوات إلكترونية آمنة وموثوقة.

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والبريد المصري

يأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتطوير منظومة العمل الحكومي، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في تحسين كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز المعاملات، والحد من الاعتماد على المراسلات الورقية.

تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين

وقع البروتوكول عن هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات من الجانبين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتطوير منظومة المراسلات والإخطارات الرسمية من خلال توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تيسير الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم جهود التحول الرقمي بالنيابة الإدارية.

وأكدت المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرص الهيئة على مواصلة تطوير منظومة العمل، وتعزيز الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تيسير الإجراءات وتحسين كفاءة الأداء.

وأضافت المستشارة هدى أحمد عيسى، أن إتاحة استخدام البريد الإلكتروني المسجل في المراسلات الرسمية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات التواصل وتداول المستندات، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة للمراسلات ذات الأثر القانوني.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير العمل المؤسسي، لما يوفره من إمكانات تسهم في تحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز دقة تداول المعلومات، وتيسير التواصل بين الجهات المختلفة.

كما أشارت المستشارة هدى أحمد عيسى، إلى أهمية التكامل مع المؤسسات الوطنية المعنية بتقديم الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود الدولة في بناء منظومة عمل حكومي حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتواكب التطورات المتسارعة في مجال الخدمات الإلكترونية.

وأوضح المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تطوير منظومة العمل المؤسسي، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة في دعم أعمالها، بما يعزز دقة الإجراءات وسلامة تداول المستندات، ويضمن الحفاظ على الحقوق والمراكز القانونية للأطراف المعنية.

وأوضح أن إتاحة خدمة البريد الإلكتروني المسجل تمثل إضافة نوعية لمنظومة العمل بالهيئة، لما توفره من آليات موثقة لإثبات عمليات الإرسال والاستلام، بما يدعم كفاءة الإجراءات ويعزز موثوقية المراسلات الرسمية.

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن التعاون مع النيابة الإدارية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الحلول الرقمية في المراسلات الحكومية، بما يسهم في تقليل زمن الإجراءات، والحد من استهلاك الورق، ودعم جهود الاستدامة البيئية.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خدمة «بريدي» تتيح إرسال واستقبال المراسلات الرسمية إلكترونيًا من خلال قناة موثقة وآمنة، بما يوفر إمكانية التحقق من هُوية المرسِل والمرسَل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، إلى جانب توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات التراسل.

وأشارت الي أن الخدمة تمثل بديلًا رقميًا للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، بما يتيح إجراء المراسلات الرسمية بصورة أكثر كفاءة وسرعة، مع حماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التعديل غير المصرح به.

إتاحة استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال المراسلات

وينص البروتوكول على إتاحة استخدام خدمة «بريدي» في إرسال واستقبال المراسلات والإخطارات والمستندات الرسمية بين النيابة الإدارية والجهات المعنية، وفقًا للاختصاصات والإجراءات المنظمة لذلك.

يأتي البروتوكول في إطار جهود النيابة الإدارية والهيئة القومية للبريد لتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وتطوير آليات العمل الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتيسير الإجراءات، وتحقيق المزيد من السرعة والدقة في إنجاز المعاملات الرسمية.