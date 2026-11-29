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ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات، اليوم الأحد، بمقدار 85.57 نقطة ليصل إلى 10009.22 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 1.9 مليار ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 144 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 198 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 56 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 171.51 نقطة ليصل إلى 21252.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.6 ملايين سهم.