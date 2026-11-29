استجابت محافظة الجيزة، لعدد من شكاوى المواطنين، بشأن المرافق والإشغالات ومستوى النظافة بعدد من الأحياء، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات الميدانية شملت إصلاح أعطال مياه الشرب، والتعامل مع الأنشطة المتسببة في إزعاج المواطنين، ورفع تراكمات المخلفات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتعامل الفوري معها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكاوى.

وفي حي الوراق قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتنفيذ أعمال إصلاح كسر بخط مياه الشرب بشارع ماهر الديب بمنطقة ترعة السواحل بجزيرة محمد، وذلك لسرعة التعامل مع العطل وإعادة انتظام الخدمة.

وفي حي الطالبية تم غلق محل لتأجير الإسكوترات بحارة عياد المتفرعة من شارع عز الدين عمر، مع مصادرة محتوياته وذلك في إطار التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن الضوضاء والإزعاج الناتج عن النشاط.

وفي حي إمبابة تم تنفيذ أعمال نظافة ورفع تراكمات المخلفات أعلى أسطح المحال بمنطقة عزبة الصعايدة لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري بالمنطقة.

وفي حي الهرم تم رفع المخلفات من الجزيرة الوسطى بشارع الهرم عند تقاطعه مع طريق المريوطية بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وفي حي العمرانية شملت الأعمال رفع المخلفات من أمام محطة مترو ساقية مكي لتحسين مستوى النظافة بمحيط المحطة.

وفي حي العجوزة تم تنفيذ أعمال رفع المخلفات بشارع شاهين في إطار جهود تحسين مستوى النظافة والاستجابة لشكاوى المواطنين .