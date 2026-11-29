وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة التحرك واحتواء آثار التلوث لبقعة زيتية ظهرت على شاطئ بورسعيد .

جاء ذلك بالتنسيق مع البيئة البحرية وبالتنسيق مع الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والجهات المعنية فى استجابةً فورية لبلاغ ورد من أحد المواطنين إلى غرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة بشأن رصد مخلفات زيتية لزجة على شاطئ بورسعيد.

و انتقلت لجنة فنية متخصصة من الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا إلى موقع البلاغ لمعاينة الشاطئ وتقييم الموقف البيئي، حيث تبين وجود مخلفات زيتية لزجة يُرجّح طبيعتها البترولية تمتد من المنطقة المقابلة لنادي الصيد بحي الشرق وحتى كافتيريا الجميل بحي الغرب.

تحليل «البصمة الطيفية» لملاحقة المتسبب

وشملت الاستجابة الميدانية والفنية البدء الفوري في كشط المخلفات الزيتية ورفعها من الشاطئ وتجميعها في نقطة آمنة بحي الغرب بعيداً عن المواطنين، تمهيداً للتخلص الآمن منها وفق المعايير البيئية المعتمدة، إلى جانب سحب عينات لتحليلها في معمل فرع الجهاز بالمنصورة، وإرسال عينات أخرى إلى معمل القياسات البيئية بالسويس لإجراء تحليل «البصمة الطيفية» لتحديد نوع الزيت ومطابقته بالمصادر المحتملة، مع استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن التلوث.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية سرعة التعامل الفوري مع البلاغات البيئية وحماية البيئة البحرية والسواحل المصرية.

