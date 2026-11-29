أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن عقب سيجارة مشتعل قد يشعل حريقًا مطالبا المواطنين بتجنب إلقاء أعقاب السجائر المشتعلة من شرفات المنازل أو نوافذ السيارات مع التأكد من إطفاء السيجارة تمامًا قبل التخلص منها في المكان المخصص.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الابتعاد عن إلقاء أعقاب السجائر بالقرب من المخلفات أو المواد القابلة للاشتعال.

محافظ بورسعيد: لا تستهِن بعقب سيجارة مشتعل.. تصرف بسيط ومسؤول قد يحمي أرواحًا وممتلكات

ولفت محافظ بورسعيد الى ان إلقاء عقب سيجارة مشتعل يبدوا تصرفًا بسيطًا، لكنه قد يتسبب في نشوب حرائق عند سقوطه على مواد قابلة للاشتعال، مثل المخلفات الجافة أو المفروشات أو محتويات الشرفات، بما يعرّض الأرواح والممتلكات للخطر.

واكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالسلوكيات الآمنة عند التخلص من أعقاب السجائر، وعدم إلقائها من شرفات المنازل أو نوافذ السيارات، مع ضرورة التأكد من إطفائها تمامًا ووضعها في الأماكن المخصصة، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات.

وتأتي هذه الرسالة في إطار حرص محافظة بورسعيد على تعزيز الوعي المجتمعي ونشر ثقافة الوقاية، والحد من السلوكيات الخاطئة التي قد تتسبب في حوادث وحرائق يمكن تجنبها.

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