عقد محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجتماعًا بمقر مكتبه بديوان المديرية، لمناقشة آليات تطوير منظومة التنسيق بالمراحل التعليمية المختلفة، وتعزيز كفاءة إدارة وتوزيع الموارد البشرية بما يضمن سد العجز وتحقيق التوازن بين المدارس، وفقًا للاحتياجات الفعلية والضوابط القانونية المنظمة.

تعليم بورسعيد يناقش توزيع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين المدارس

وأكد محمود بدوي أن إدارات التنسيق تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستقرار العملية التعليمية، باعتبارها المسؤولة عن إدارة وتوزيع الموارد البشرية بكفاءة وعدالة، مشددًا على ضرورة أن تستند جميع قرارات النقل والندب والتسكين إلى قواعد واضحة ومعايير موضوعية، تحقق تكافؤ الفرص وتراعي مصلحة العمل والاحتياجات الفعلية لكل مدرسة.

وشدد مدير المديرية على أهمية تحديث قواعد بيانات المعلمين والقيادات المدرسية بصورة مستمرة، والتنسيق الكامل بين إدارات التنسيق والتوجيهات الفنية والإحصاء والإدارات التعليمية، للوقوف بدقة على مواطن العجز والزيادة في مختلف التخصصات، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، بما يضمن حسن استثمار الإمكانات البشرية المتاحة.

كما أكد ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لشؤون التنسيق، وتحقيق الشفافية والدقة في فحص التظلمات والطلبات، مع إحكام إجراءات تكليف القيادات المدرسية وتسكين المعلمين الجدد، بما يدعم الانضباط الإداري ويعزز استقرار المدارس وانتظام الدراسة.

جاء الاجتماع بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، والأستاذ إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية، والأستاذ أشرف البهنسي مدير عام التعليم الفني، والأستاذ غريب عطية مدير إدارة الشؤون القانونية، والأستاذة دعاء رخا مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية.

واستهدف الاجتماع الأستاذ محمد نصر مدير إدارة التنسيق الابتدائي، والأستاذ محمد السحراوي مدير إدارة التنسيق الإعدادي، والأستاذ سامي كريم مدير إدارة التنسيق العام، والأستاذة رانيا جوهر مدير إدارة تنسيق الخدمات، والأستاذ هاني قطب مدير إدارة تنسيق التعليم الفني.