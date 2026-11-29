صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الصدد بادر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه، كما بادرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتبرع بمبلغ 40 مليون جنيه، كما تبرعت شركة المقاولون العرب بمبلغ مليون جنيه "تم حساب هذا المبلغ فيما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي بالمؤتمر الصحفي منذ قليل"، وبادر المهندس سامح الدسوقي أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو الوفا للحديد والصلب، بالتبرع أيضاً بمبلغ مليون جنيه" تم حساب هذا المبلغ ضمن ما أعلنت عنه وزيرة التضامن منذ قليل في المؤتمر الصحفي"، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي هذا الحادث الأليم.

وفي هذا الإطار، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لهذه المبادرات الكريمة، مثمناً الدور الوطني والمجتمعي الذي اضطلع به جميع المتبرعين من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئات والأفراد، بما يعكس روح التكاتف والتضامن، مؤكداً مواصلة عمل الحكومة بمختلف وزاراتها وأجهزتها على تقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين.