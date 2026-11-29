أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن الدراجات الكهربائية غير قانونية، مشيرا إلى أن انتشارها يمثل ظاهرة تستدعي الدراسة.

جاء ذلك في رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تزايد الحوادث المرورية في ظل انتشار الدراجات النارية الكهربائية والاسكوتر، وإقبال فئات عمرية صغيرة على استخدامها، بما يسهم في وقوع العديد من الحوادث على الطرق.

وأضاف أن الدولة ستدرس مدى وجود طلب جماهيري حقيقي على استخدام هذه الوسائل، وإمكانية تقنينها، وفي حال ثبوت ذلك؛ ستُبحث الضوابط اللازمة لتنظيم استخدامها، بما يحقق السلامة المرورية، ويضمن أمن مستخدمي الطرق، ويحمي مستخدمي تلك الوسائل.