حين حضرت اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة فعالية إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجدتني أفكر في سؤال بسيط: كم تساوي حياةٌ عادية؟ كم يساوي أن يذهب طفل إلى مدرسته صباحًا، وأن تعرف أمه متى يعود؟ أن يشتري أب لأبنائه ما يحتاجونه للأسبوع المقبل، ويعود إلى بيته مطمئنًا إلى أنهم سيقضون الأسبوع فيه؟ نحن نفعل هذه الأشياء كل يوم، وقد لا ننتبه إلى أن وراءها قدرًا من الأمان يسمح لنا بأن نخطط للغد.

ولعلّ أقسى ما تفعله الحرب بالإنسان أنها تأخذ منه هذه القدرة. ففي غزة، ما زالت عائلات كثيرة تواجه آثار الحرب والنزوح، وتحاول أن تستعيد حياتها وسط أوضاع إنسانية هشة. وحين نقرأ أن أسرة نزحت من منزلها، قد نتصور أن الحكاية تنتهي عند العثور على مأوى. لكن الأسرة التي اضطرت إلى الرحيل تحمل معها أسئلة تستيقظ عليها كل صباح. أين يكمل الأطفال دراستهم؟ كيف يتابع الجدّ علاجه؟ وهل سيكون في وسعهم البقاء حيث هم، أم سيضطرون إلى البدء من جديد في مكان آخر؟

وفي تقديري، يصعب أن نفهم معنى فقدان البيت إذا اختصرناه في مساحة من الأرض وعدد من الغرف. البيت هو المكان الذي يعرف فيه الطفل طريقه إلى المطبخ في الظلام، وحيث تترك الأم مفتاحًا عند جارتها وهي مطمئنة. وهو الشارع الذي يألف فيه الناس وجوه بعضهم، فينتبهون إذا غاب أحدهم. وحين تتفرق أسرة عن جيرانها، ويبتعد الأطفال عن أصدقائهم، فإن العودة إلى الحياة تحتاج أيضًا إلى استعادة هذه الصلات الصغيرة التي كانت تجعل المكان مألوفًا وآمنًا.

وأفكر، على وجه الخصوص، في الطفل الذي يستأنف دراسته بعد انقطاع. قد يبدو لنا فتح باب المدرسة نهاية مرحلة صعبة، بينما يبدأ هو من ذلك الباب مهمة شاقة. عليه أن يستعيد عادة الجلوس في الفصل، وأن يلحق بما فاته، وأن يتعرف إلى زملاء جدد، وربما يسأل عن زميل كان يجلس إلى جواره. ومن حقه أن يأخذ وقته، وأن يجد من يصغي إليه، وأن يأتي عليه يوم يكون فيه أكثر ما يقلقه امتحانًا في الحساب.

وحين نتحدث عن صمود الشعب الفلسطيني، أجدني حريصًا على أن يبقى الإنسان حاضرًا في هذه الكلمة. من حق الأم التي بذلت كل ما تستطيع لتحمي أبناءها أن تجد من يطمئنها. ومن حق الأب الذي أمضى شهورًا يدبّر احتياجات أسرته يومًا بيوم أن يستريح. ومن حق الشاب الفلسطيني أن يشغل باله بعمل يحبه، أو بمشروع يريد أن يبدأه، أو ببيت يتمنى أن يؤسسه على أرضه. وفي رأيي، يبلغ التضامن مع الفلسطينيين معناه حين ننظر إلى هذه الأمنيات بالجدية نفسها التي ننظر بها إلى احتياجاتهم العاجلة.

ولنا نحن الصحفيين مسؤولية في ذلك. يسهل أن نكتب عن أسرة يوم تفقد منزلها، بينما تحتاج العودة إليها بعد شهور إلى قرار بأن قصتها تستحق المتابعة. هل عاد الأولاد إلى المدرسة؟ هل تمكنت الأسرة من الاجتماع من جديد؟ وماذا تريد أن تقول هي عن حياتها الآن؟ أحيانًا تحمل إجابة واحدة من أم فلسطينية عن يوم أبنائها ما تعجز صفحات من الأرقام عن نقله. ومن واجبنا أن نترك لها المساحة لتقولها بصوتها.

وأعود إلى السؤال الذي رافقني اليوم في الجامعة العربية: كم تساوي حياةٌ عادية؟ لعلّ أقرب إجابة أجدها عند أم فلسطينية تسمع أبناءها يتجادلون مساءً حول من يجلس قرب النافذة، ثم تطلب منهم أن يناموا لأن عندهم مدرسة في الصباح. ينتهي اليوم عند هذا الحد، ويبدأ الغد كما توقّعوه. أن يصبح هذا المشهد عاديًا في كل بيت فلسطيني، تلك أمنية تستحق أن نحملها معنا بعد يوم التضامن.