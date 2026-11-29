قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، قدمت الدعم النفسي لأسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، وعملت على إعادة الروابط العائلية، إلى جانب تمركز سيارات للتبرع بالدم للمصابين.

وأضافت أن الإعلام نقل طوابير من المصريين والمصريات والشباب الذين بادروا بالتبرع بالدم للمصابين، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تم إعداد الخدمات الأخرى لأسر المصابين والضحايا بالمستشفيات، وتقديم الدعم للأسر في موقع الحادث والمستشفيات.

وأوضحت أن نحو 137 متطوعًا شاركوا في تقديم الدعم، مدعومين بـ17 سيارة على مدار الساعة، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، مشيرة إلى أنه تم إجراء زيارة ميدانية لمتابعة المصابين أيضًا بمستشفى أهل مصر، بعد خروجهم من مستشفيات وزارة الصحة، حيث وصل طفلان إلى المستشفى وجارٍ التعامل معهما، مع تنظيم نوبات من السيدات للتواجد مع الأطفال على مدار الساعة.