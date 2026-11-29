أصدر وكيلا الفنانة إلهام شاهين بيانا بشأن إحالة اتهام المستشار مرتضى منصور بتوجيه عبارات سب وقذف بحقها إلى المحاكمة الجنائية، لإيضاح عدد من الحقائق أمام الرأي العام.

إحالة المستشار مرتضى منصور للمحاكمة الجنائية

وأصاف البيان، أن إحالة المشكو في حقه إلى المحاكمة الجنائية جاءت نتيجة مباشرة لما أسفرت عنه التحقيقات من أدلة وقرائن ومستندات قدمها دفاع الفنانة إلهام شاهين، دعماً لبلاغها وتأكيداً لجدية الوقائع محل الاتهام.

القضية ليست خلافا دينيا ولا صراعا بين الفن والقيم

وأشار إلى أن محاولة تصوير القضية باعتبارها خلافاً دينياً أو صراعاً بين الفن والقيم، هي محاولة لصرف الأنظار عن حقيقتها القانونية ، فالقضية تتعلق بوقائع محددة وعبارات منشورة، تخضع لتقدير النيابة العامة والمحكمة المختصة في ضوء أحكام القانون، دون اعتبار لصفة أي من أطرافها أو مكانته.

الثقة الكاملة في نزاهة النيابة العامة واستقلالها

وأكد البيان على الثقة الكاملة في نزاهة النيابة العامة واستقلالها، باعتبارها خصماً شريفاً وأمينة على الدعوى الجنائية، والتأكيد على أن الدولة ومؤسساتها القانونية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن سيادة القانون لا تعرف استثناء ولا تمييزاً.

القضية ليست محاكمة إعلامية ولا تصفية حسابات

واختتم البيان بأنها ليست محاكمة إعلامية، ولا سعى إلى تصفية حسابات أو الدخول في سجالات شخصية.. «لقد اخترنا طريق القانون، وسنظل ملتزمین به تاركين للمحكمة الموقرة وحدها سلطة الفصل في الاتهام وتقدير أدلته .. فموعدنا أمام منصة القضاء، حيث لا تعلو كلمة على كلمة القانون، ولا يحسم النزاع إلا حكم القضاء.